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Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения

Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения
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При соблюдении любой диеты, наступает момент появления так называемой "диетической тоски": ощущение, когда "зубы сводит" от навязчивой тяги к запрещенным продуктам! Хочется снова съесть сладко-жирно-солено-вкусное, но ужасно высококалорийное. А эмоционально, ощущаешь себя подавленно и недовольно… как будто лишился чего-то важного, без чего жизнь не выглядит яркой и приятной.

Не так важен подбор диеты, как ее соблюдение. Сорвавшись один раз, очень трудно снова войти в нужный ритм и держать нужные ограничения. Вроде бы и знаешь, что эта диета помогла пару лет назад, но снова применить уже не получается.
Что же делать? На этот вопрос ответил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

На помощь приходит реалотерапия – направление когнитивной психологии. Этот подход помогает настроить психику таким образом, чтобы ограничения эмоционально не ощущались такими ужасными. Для этого анализируются убеждения, которые создают сверхважность запрещенным продуктам. Ведь чем больше значимость объекта, тем сложнее эмоционально без него обходиться.

Вот некоторых из этих убеждений: "Мне запрещено есть продукты, которые мне нравятся. Я вынуждена сидеть на диете. Я очень хочу снова есть запрещенные продукты, но мне нельзя этого делать. У меня должно получиться сбросить лишний вес легко и комфортно, без трудностей".

Фото: Михаил Хорс

А теперь, вчитайтесь в следующие:

"Я могу и дальше есть вредные для меня продукты, из-за которых я набрала лишний вес. Но я сама решила изменить свое питание, это мой осознанный выбор. Я хочу быть стройной, здоровой и красивой, а не обжираться снова всеми этими вредностями, а потом чувствовать вину и недовольство собой, глядя в зеркало. Я могу испытывать дискомфорт на пути к моим прекрасным целям – это нормальная часть жизни. Без трудностей не бывает побед. Я не обязательно должна получать все, что мне нравится, поэтому я выбираю тело, которое мне нравится, а не вредные продукты".

С новыми убеждениями держать диету гораздо проще именно эмоционально. Прописывайте их и повторяйте 2-3 раза в день для нужного эффекта.

11 февраля 2024, 00:03
Фото: Shutterbug75/Pixabay
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