Молодежная депрессия: вредные советы

Все больше молодых людей в возрасте до 25 лет страдают от фоновых негативных переживаний. Все чаще слышим от них про отсутствие смысла в жизни и нехватку энергии.



Не вся молодежь такая, но тенденция налицо. Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс подготовил ряд "вредных советов" для родителей, соблюдение которых ведёт детей прямиком в молодежную депрессию.



1. Всегда говорите детям "да"! Не отказывайте им! Вы обязаны порвать себе жилы, но обеспечить кровиночку самым дорогим и модным: игрушками, одеждой, гаджетами, обучением, путешествиями! Не хватает денег? Возьмите кредит или найдите вторую (третью) работу! Это сделает ребенка готовым к взрослой жизни, в которой надо зарабатывать самому.

2. Будьте всегда рядом, не допускайте, чтобы ребенок заскучал! Следите, чтобы он не занимал себя самостоятельно, играя с тонной игрушек, которые вы ему купили. Следите, чтобы рядом всегда были: няня, родители, бабушки, воспитатели. Это научит его опираться на себя и самостоятельно находить решения в сложных ситуациях.

3. Не рожайте больше одного ребенка! Это распылит Ваше внимание и не позволит полностью удовлетворять потребности первого, что может сделать его несчастным. Этого, конечно же, нельзя допустить! Ведь дети рождены исключительно для счастья! Взрослая жизнь не подразумевает трудностей и неприятностей, готовить к ним детей не нужно!

4. При любой возможности старайтесь дать в руки ребенка планшет с играми. Победы без стрессов, возможность перезагрузиться без потерь, анонимные оскорбления, за которые не нужно отвечать. Все это сделает ребенка жизнеспособным в коллективе, даст ему навыки эффективного общения и подготовит к конкуренции в социуме.

5. Обманывайте ребенка, обещая, что он обязательно добьется в жизни всего, чего захочет. Говорите ему, что он может всё! Не рассказывайте ему про потери и разочарования взрослой жизни. Это развивает жизнеспособность, закаливает характер, формирует реалистичные ожидания.

Но важно также не уходить и в другую крайность. О ней я расскажу в одной из своих следующих статей.