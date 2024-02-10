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Как отличить серебро от подделки?

Как отличить серебро от подделки?
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Серебро не выходит из моды: из него делают и украшения, и столовые приборы, и фурнитуру дорогих аксессуаров. Но недобросовестные продавцы все чаще заменяют драгоценный металл похожими внешне материалами, и даже при покупке изделий в ювелирном магазине не всегда можно быть уверенным в их подлинности, особенно перед 14 февраля. Татьяна Шендерман, эксперт Shopping Live Shopping Live, рассказала, как в преддверии 8 марта отличить серебро от имитации без помощи специалистов.

Как отличить серебро от подделки?

Понять, серебряное украшение перед вами или нет, можно с помощью нескольких простых действий и подручных средств, которые найдутся в каждом доме. Научиться это делать особенно важно перед 14 февраля и 8 марта.

1. При помощи йода

Нанесите немного йода на серебряное изделие с помощью ватной палочки и сразу же смойте его водой. Если на месте соприкосновения йода и украшения появится темный след — перед вами настоящее серебро. На подделках вместо пятна появится белый налет. Лучше проводить процедуру на внутренней стороне изделий, которая менее заметна: если передержать йод, пятно на украшении останется надолго.

2. При помощи уксуса

Сделайте на незаметной части изделия небольшую царапину с помощью иголки. На нее нужно нанести каплю уксуса: на серебряном изделии царапина покроется белым веществом, а в случае с подделкой — пеной зеленоватого оттенка. Это выручит вас в преддверии 14 февраля.

3. При помощи тепла

Серебро отличается от многих металлов хорошей теплопроводностью. Опустите изделие в теплую воду или нагрейте в руках — украшение должно изменить свою температуру. Чтобы убедиться в своем подарке на 8 марта на 100%, можно положить на изделие лёд: если после соприкосновения он начинает активно таять, изделие серебряное.

4. При помощи магнита

Серебро не магнитится, и это прекрасный способ проверить его подлинность. Поднесите любой магнитик с холодильника к изделию: если оно не притягивается, вы имеете дело с настоящим серебром. Важно помнить, что некоторые металлы, например, алюминий, тоже не имеют магнитных свойств, поэтому лучше проверять изделие несколькими способами сразу, если не хотите опростоволоситься на 14 февраля.

Как отличить серебро от других металлов?

Для каждого металла подойдет свой способ проверки изделия. Например, от железного изделия серебряное отличить проще всего: железо хорошо притягивается простым магнитом. От алюминия серебро отличается весом и цветом: серебряные изделия более тяжелые и сильнее блестят. Алюминиевые украшения зачастую сделаны менее качественно, более грубо.

А вот олово в ювелирных изделиях сложно отличить от серебра на глаз, поэтому стоит воспользоваться экспериментом с йодом. Оловянное украшение после контакта с этим веществом почернеет. Чтобы убедиться перед 8 марта, что изделие не из свинца, лучше использовать способ с нагреванием — материалы схожи внешне, но свинец имеет низкую теплопроводность.

Если при длительном контакте с кожей изделие оставляет темные пятна — скорее всего оно из цинка. Ещё такое украшение посинеет при соприкосновении с йодом. А платина — более плотный металл, чем серебро, и при погружении в стакан с водой вытеснит больше жидкости. Кроме того, платина достаточно дорогая, и объемные украшения из нее делать не будут. Изделия из этого материала имеют более светлый оттенок с белым отливом. Они порадуют вашу любимую на 14 февраля.

Как отличить серебро от посеребрения?

На изделиях с высоким содержанием серебра почти всегда ставят клеймо с пробой. Если такого не имеется — это повод засомневаться в подлинности материала.

В первую очередь изделие нужно внимательно осмотреть: если на нём есть сколы, трещины и потерности — скорее всего, это посеребрение, и верхний слой начинает отваливаться.

Проведите иголкой по незаметной части изделия. Под царапиной должен сохраниться тот же цвет, что и на поверхности украшения. Если под верхним слоем проглядывает желтоватый или красноватый оттенок — перед вами изделие из меди или латуни с серебряным напылением.

А еще спустя некоторое время на изделии можно заметить ржавчину — явный признак того, чтобы украшение лишь сверху покрыто тонким слоем серебра. Настоящие серебряные изделия не ржавеют, что важно понимать перед покупкой изделий на 8 марта.

Как определить пробу серебра в домашних условиях?

Но отсутствие клейма с номером пробы не всегда значит, что украшение не может быть серебряным. Если вы провели эксперименты и выяснили, что это не один из других металлов, определить пробу можно тоже в домашних условиях.

Для этого понадобится специальный набор, который продается в ювелирных магазинах, или приобрести хромпик — химическое соединение ярко-оранжевого цвета. После этого нужно тщательно очистить поверхность изделия, обезжирить ее и протереть сухой салфеткой, а еще лучше — сделать небольшую царапину иголкой. Нанесите каплю реагента и спустя 2-3 секунды удалите ее с изделия. В случае с хромпиком, на пробах 500-750 вещество оставит светло-коричневое пятно, от 750 до 800 — красно-коричневое. Чем ярче и насыщеннее цвет пятна, тем выше проба серебра. Для специальных реагентов цвета будут схожими, но след на низкопробном серебре будет иметь зеленый оттенок. Перед 14 февраля и 8 марта помните, что во время работы с химическими составами обязательно надевать защитные перчатки и соблюдать правила безопасности.

10 февраля 2024, 09:25
Фото: Nile/Pixabay
Дни.ру• Требует проверки

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